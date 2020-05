Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 2 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Piogge residue sulla fascia alpina e lungo il medio e basso Adriatico, cieli sereni o poco nuvolosi sugli altri settori. Nel corso della notte generali schiarite, con temperature minime stabili e comprese fra 12 e 17 gradi.

Domenica 3 maggio comincerà con una giornata soleggiata da Nord a Sud, ma dalle ore centrali si registreranno rovesci sull’Appennino centrale e meridionale e la Calabria jonica. Dal pomeriggio piovaschi anche sulle zone interne della Calabria. Le temperature massime restano stazionarie o in locale leggero rialzo e oscilleranno fra 21 e 26 gradi. La nuova settimana si aprirà all’insegna dell’anticiclone africano che garantirà tempo stabile almeno fino a mercoledì.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

A Nord di Udine sulla A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio vento forte tra Gemona Osoppo e Carnia.

A Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova chiusi i tratti tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Sampierdarena e tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 06:00 del 04/05/2020 per lavori in corso.

Alle porte di Teramo vento forte sulla A24 Roma-Teramo tra Assergi e Teramo. Tra Matera e Taranto pioggia in A14 Pescara-Taranto tra Bivio A14/A16 Napoli-Canosa e Taranto Nord.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.