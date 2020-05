Papà Graziano è convinto: suo figlio Valentino Rossi può ancora essere competitivo ai massimi livelli in MotoGP, e può continuare per molti altri anni

Il dilemma sul futuro agonistico di Valentino Rossi tiene con il fiato sospeso tutto il paddock. Dai tifosi, che si augurano di non dover dire addio al loro beniamino, all’organizzazione, che conta sul suo seguito mediatico per ripartire dopo lo stop coronavirus.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Dalla Yamaha, che vorrebbe trattenerlo sotto l’ala protettrice del suo marchio, fino al team satellite Petronas, che sarebbe pronto ad accoglierlo. C’è una persona, però, che è sicura di conoscere già quale sarà la decisione del Dottore, ed è proprio quella persona che lo conosce meglio di tutti: papà Graziano Rossi.

Il genitore, anch’egli ex pilota, del nove volte iridato è sicuro che non sia imminente il momento in cui il fuoriclasse di Tavullia appenderà il casco al chiodo. Anzi, il rinnovo del suo contratto potrebbe arrivare anche con una durata ben superiore ad una sola stagione. “Secondo me anche due, tre, quattro anni, per dire… chissà”, commenta Graziano ai microfoni di Rai Sport. “Non ha certo nessuna voglia di smettere oggi, e probabilmente neppure tra un anno, di questo sono sicuro”.

Il 2020 potrebbe essere un vantaggio per Valentino Rossi

Valentino Rossi stesso ha sempre affermato che, prima di fare la sua scelta definitiva, intende sciogliere i dubbi sulla sua competitività. Ma Graziano, su questo punto, ha le idee molto chiare: secondo lui suo figlio, con la moto messa a punto nel modo più adatto per lui, può ancora dire la sua anche a 41 anni. “Io sono sicuro che Valentino, oggi, sia ancora un pilota competitivo per vincere le corse, se le condizioni ottimali si avverano”, afferma.

Anzi, una stagione ridotta e dall’andamento insolito come quella che si prospetta in questo 2020 potrebbe addirittura giocare a favore di Valentino Rossi, chiosa suo padre: “Se in questa situazione così difficile servirà esperienza, per venirne fuori meglio degli altri, per Valentino potrebbe essere un’occasione”.