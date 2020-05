Francesco Guidotti spera in una promozione di Pecco Bagnaia nel team Ducati factory. Ma prima serve una stagione super in Pramac.

Il team manager Pramac Francesco Guidotti vuole aiutare il suo protetto Francesco Bagnaia a unirsi al team factory Ducati. “Questo obiettivo comune fa parte del nostro progetto”. Probabilmente l’epidemia di Coronavirus costringerà tutti i piloti in attesa di una promozione verso l’alto a dover attendere almeno un altro anno, soprattutto se la strategia dei team sarà quella di firmare ancora prima dell’inizio del Mondiale.

Francesco Bagnaia però deve crederci e proverà a guadagnarsi l’ascesa al team factory già in questa stagione. Il 23enne ex campione Moto2 vuole giocarsi ogni chance pur di mettere piede nel box ufficiale. A sua disposizione una GP20 simile a quella di Jack Miller, di Andrea Dovizioso e di Danilo Petrucci. “Mi sono sempre visto sulla Ducati quando immaginavo la mia vita da pilota in MotoGP. Voglio essere in grado di tenere il passo con i piloti di fabbrica e anche davanti a loro, perché il mio obiettivo è quello di essere accettato nella squadra ufficiale il prossimo anno”.

Il team manager Pramac Francesco Guidotti in una sessione di domande e risposte dei fan su Instagram augura il top al suo cavallo di battaglia. “Pecco è un gran lavoratore, anche se a volte scherza nel box, lavora sempre duramente”. Vuole quindi sostenere i desideri di avanzamento del suo protetto. “Fa parte del progetto. Il primo passo è fare bene in Pramac, ma l’obiettivo finale è trasferire il pilota al team di fabbrica. Non sarebbe nemmeno un vero addio. Sarebbe piuttosto un grande piacere perché significherebbe che tutti abbiamo fatto un buon lavoro”.

D’altronde è il naturale procedere di un team satellite, in passato è già successo con Andrea Iannone o Danilo Petrucci. “Ci ​​ha saldati ancora di più, tutti insieme abbiamo raggiunto un obiettivo che ci siamo prefissati. Sarei felice di provare questa promozione”.