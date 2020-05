La partecipazione al campionato mondiale Superbike non era nei piani di Ben Spies per il 2009. Il trasferimento nella categoria è avvenuto per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Ben Spies sorprese tutti quando nel 2009 vinse il Mondiale Superbike al suo esordio nel campionato. Dopo tre titoli AMA con Suzuki, fu ingaggiato da Yamaha e riuscì nella grande impresa di vincere subito.

Grandi i meriti del pilota americano, capace di adattarsi presto alla moto e alla categoria. Ben 14 le vittorie in gara e altri tre podi conquistati. Ma all’ultimo round in Portogallo era stato Noriyuki Haga a presentarsi da leader della classifica con 10 punti di vantaggio. Il ritiro nella prima manche a causa di una scivolata e la conseguente vittoria di Spies ribaltarono la situazione. Il giapponese in Gara 2 non riuscì a rimettersi davanti e per 6 punti perse, ancora, il titolo.

Superbike, Ben Spies racconta un retroscena

Spies in un recente podcast MotoAmerica è tornato a parlare del suo passato, in particolare dell’approdo nel Mondiale SBK: «L’anno nel campionato mondiale Superbike è perfetto. Ma onestamente, sono stato molto più felice quando ho guidato in AMA. Allora viaggiavo con mio cugino in un camper che attraversavamo il Paese. Il punto è che odio volare! Non so perché, ma ho sempre avuto paura. Se potessi, non sceglierei mai l’aereo per spostarmi».

L’ex pilota ha rivelato che per il 2009 puntava a rimanere a correre nella AMA Superbike e che il passaggio nel WorldSBK era l’unica opzione che aveva: «Quando l’economia è crollata, il manager del mio team Yoshimura è stato costretto a non rinnovare il mio contratto. Mi ha consigliato di trasferirmi in Europa. Quindi ho parlato alla Yamaha-USA per l’AMA, ma hanno suggerito il campionato mondiale Superbike. Così ho accettato e ho corso lì. Ma se fosse dipeso da me e non ci fosse stata questa crisi nel 2008, non sarei mai andato in Europa».

La crisi economica gli impedì di rimanere nel team Yoshimura Suzuki, soluzione che era maggiormente gradita a Ben. Il destino ha voluto che si ritrovasse a dover cambiare marchio e categoria.