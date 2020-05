Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 1° maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo nuvoloso al Nord, con piogge sulla fascia alpina e sull’alta Romagna. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro e al Sud, pur con qualche piovasco al confine tra Abruzzo e Umbria e qualche addensamento in transito sul basso Tirreno. Dal pomeriggio possibili rovesci anche sulle zone interne della Toscana. Temperature massime stabili e comprese fra 20 e 25 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Disagi per pioggia sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco pioggia tra Aosta ed il traforo del Monte Bianco. Nei presso di Belluno sulla A27 Venezia-Belluno vento forte tra Vittorio Veneto sud e Fadalto.

Alle porte di Ferrara sulla A13 Bologna-Padova (Km 47 – direzione: Bologna) scorta veicoli tra Occhiobello e Ferrara Nord per cattive condizioni stradali.

Tra Frosinone e Caserta piogge diffuse sulla A1 Roma-Napoli tra Caianello e Capua. A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori.

A Nord di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.