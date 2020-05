In questo video teaser vedremo le forme della futura Ford Puma St in un turbinio di colori e parti della carrozzeria rivisitate.

Date un’occhiata al breve video sulla prossima Ford Puma ST che mostra molti degli elementi che rendono speciale questo crossover sportivo. Se questi scorci non vi bastano, ci sono tantissimi scatti spia su cui sbavare.

La Puma ST avrà un aspetto più aggressivo rispetto alla versione esistente del crossover. Ha una fascia frontale rivisitata con una nuova forma per l’apertura al centro. C’è anche un sottile splitter sotto il muso. Le estensioni del parafango conferiscono al veicolo un aspetto più muscoloso. Le ruote hanno un design visivamente interessante, asimmetrico, con raggi inclinati a V. Nella parte posteriore, c’è uno spoiler più grande sul tetto e un paraurti ridisegnato con un paio di uscite di scarico su un lato.

All’interno, questa clip mostra che la Puma ST ha rinforzato i sedili Recaro. I loghi ST adornano le sedie e il volante.

La potenza proviene, secondo quanto riferito, dal tre cilindri turbo da 1,5 litri, anch’esso presente nella Fiesta ST. Supponendo che abbia la stessa potenza dell’altro modello, il motore dovrebbe offrire 198 cavalli e 290 Newton-metri di coppia. La trasmissione consisterebbe presumibilmente in un manuale a sei velocità che guida le ruote anteriori. Si stima che lo sprint da 0 a 100 km/h avvenga in 6 secondi.

La campagna teaser di Ford suggerisce che il debutto del modello non è troppo lontano, quindi le vendite dovrebbero iniziare prima della fine dell’anno.

The new #FordST is coming, but are you quick enough to find it?

Piece the new ST together, and let us know tagging @forduk with #FordST pic.twitter.com/pAWuirgnC4

— Ford UK (@forduk) May 1, 2020