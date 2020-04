Dopo due podi consecutivi nella MotoGP virtuale Maverick Vinales va alla ricerca della prima vittoria. Ecco qualche consiglio del pilota di Figueres.

Nelle ultime due gare virtuali della MotoGP il pilota della Monster Energy Yamaha Maverick Viñales ha mostrato una certa affinità verso gli esport, concludendo per due volte sul podio. Il pilota Figueres tiene bene alla supremazia di Alex Marquez e Pecco Bagnaia, al momento i grandi favoriti nel gioco con la Playstation.

Nella prossima terza gara che si svolgerà il 3 maggio, Maverick Vinales proverà a strappare la prima vittoria. Per raggiungere questo obiettivo si sta impegnando non poco a casa, approfittando del tempo libero offerto dalla quarantena. “Lo prendiamo sul serio e ci stiamo esercitando molto”, ha detto il 25enne spagnolo a Moto Sapiens durante un’intervista online organizzata da Alyson Tay.

Inoltre Dorna Sports ha riferito che la gara virtuale ha attirato almeno 14 milioni di spettatori in tutto il mondo. Il segreto per vincere una gara di MotoGP virtuale è la “concentrazione”. La cosa peggiore che potrebbe succedere è schiantarsi e perdere molto tempo prezioso. E proprio come nel mondo reale, la configurazione della moto è essenziale. “Devi essere molto bravo in linea. Se non sei bravo, è impossibile andare veloce”, ha continuato Maverick Vinales. Tuttavia, c’è una tecnica di guida speciale che ha trovato vantaggioso nella gara virtuale: “Uso molta frenata posteriore. Ho impostato il freno motore più dolce: abbiamo quattro mappe per il freno motore. Quindi, ho messo su Engine Brake 3. Non posso farlo con la moto reale”. Per eseguire questa tecnica, lascia anche la trasmissione in modalità manuale oltre a impostare il freno motore al livello sopra indicato. Il tutto in attesa di poter tornare quanto prima sulle piste reali.