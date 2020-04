Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 30 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile con fenomeni anche di carattere temporalesco al Nord Italia e su Toscana e Umbria. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola, con nubi in transito sul medio e basso Tirreno. Le temperature minime saranno comprese fra 10 e 15 gradi, di poco superiori in Sicilia.

Venerdì 1° maggio piogge in esaurimento un po’ ovunque, pur persistendo qualche fenomeno residuo sulle Alpi occidentali e al confine tra Umbria e Abruzzo. Cieli ancora nuvolosi sull’arco alpino e prealpino e lungo la fascia appenninica. Temperature massime stazionarie o in locale aumento, comprese fra 21 e 25 gradi. Nel week-end avremo giornate di tempo tutto sommato stabile, anche se non mancheranno locali rovesci lungo l’arco appennino e sulle Alpi di confine.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Sulla A8 Milano-Varese (Km 16.3 – direzione: Varese) coda tra Origgio Ovest e Legnano per incidente. In A4 Milano-Brescia (Km 146 – direzione: Trieste) coda di 2 km tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Bivio A4/A58 per regolazione traffico.

A Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 292 – direzione: Milano) corsie di sinistra chiuse tra Firenze sud e Firenze Scandicci.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.