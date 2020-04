Carlo Fiorani che ha lavorato con entrambi ha raccontato pregi e difetti di Valentino Rossi e Marc Marquez in questi anni di Honda.

In Honda sono passati praticamente tutti i migliori piloti degli ultimi 70 anni di motociclismo. In particolare negli ultimi 20 anni sono arrivati: Valentino Rossi, Biaggi, Hayden, Stoner e Marquez. Durante questo periodo a gestire la comunicazione nel team giapponese c’è sempre stato Carlo Fiorani, che a dispetto dei vari ruoli ricoperti in carriera in Honda è sempre stato un punto di riferimento per tutti i piloti.

Durante una video-intervista con i colleghi di “Moto.it” Fiorani ha così raccontato dei piloti passati in Honda sotto la sua gestione: “Valentino ad esempio aveva un istinto del marketing clamoroso. Non esiste scuola che riesca a stargli dietro. Il suo senso di prendersi in giro si è trasformato in un’azienda. Lo stesso anche gli altri personaggi come Biaggi, magari in un altro modo, ma sicuramente un personaggio di grande spessore”.

Fiorani: “Sia Marc che Valentino sono simpatici”

Il manager italiano ha poi proseguito: “Marc si capisce all’interno del garage che è il capo. Lui ha questa grande capacità di tenere unita la squadra. Sia Marc che Valentino sono due persone molto simpatiche. Entrambi amano quello che fanno e si divertono a farlo. Poi ognuno ha le sue caratteristiche e i suoi modi di fare”.

Infine Fiorani ha così concluso: “Ho la sensazione che Marquez abbia più sprezzo del pericolo, mentre Valentino è più attento alla parte fisica. Vale forse molla quel millesimo prima di farsi male, mentre Marc va oltre. Valentino era capace di farti il riassunto alla fine dei test delle cose buone che aveva provato e questo noi lo trovavamo incredibile”.

Antonio Russo