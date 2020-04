Andrea Iannone si confessa al settimanale ‘Oggi’, parla del caso doping e delle sue ex fidanzate Giulia De Lellis e Belen Rodriguez.

Andrea Iannone si confessa al settimanale ‘Oggi’, parla della squalifica per un presunto caso di doping e delle sue ex fidanzate Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. “Oggi sì che ho capito chi mi ama davvero!”, ha ammesso il pilota Aprilia, che vive a Lugano, dove si allena in attesa della fine della quarantena e del ricorso al Tas.

Non ha nessuna intenzione di mollare, anzi. Sempre più deciso e desideroso a cambiare rotta rispetto al passato. “Mollare? È qualcosa che non riesco a pensare… sono fiducioso nella giustizia. Io sono tranquillo, perché le persone innocenti non possono che esserlo… Sogno di mettermi il casco, risalire sulla mia Aprilia e sfrecciare lungo un circuito. Il prima possibile”.

Una lezione di vita che Andrea Iannone porterà con sè per tutta la vita. “Che tutto può cambiare in un secondo. Che il valore delle persone che ti stanno a fianco lo misuri solo quando non è semplice starti accanto. Oggi le priorità sono la mia famiglia e la mia moto”. Parla anche delle sue ex fidanzate, entrambe celebrità e ritornate con i loro rispettivi ex, Belén Rodriguez e Giulia De Lellis. “Io ho il cuore puro… Io sono fedele a me stesso… Posso solo dire che non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti. Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità”.