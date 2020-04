Alex Marquez è tornato a parlare dei test in Qatar e ha ammesso di essere stato sollevato nel vedere che Marc è riuscito a trovare una soluzione alla fine.

Alex Marquez sta vivendo la propria quarantena insieme al fratello Marc. I due tra un allenamento e l’altro cercano di ammazzare il tempo guardando film e serie tv. La loro testa però è sempre puntata sul campionato, che purtroppo però al momento non ha ancora una data di inizio.

Durante una video-intervista a “Sky Sport” Alex Marquez parlando delle qualità del fratello come barbiere ha raccontato: “Due anni fa ha fatto un disastro con i capelli, mentre questa volta me li ha fatti bene Marc. Abbiamo fatto molta bicicletta, ma quella statica in casa con i rulli. Per fortuna abbiamo tanto materiale per allenarci anche in palestra. Per la prossima gara di eSport sarà diverso perché avremo il nuovo gioco MotoGP 20“.

Alex Marquez: “Probabilmente correremo senza pubblico”

Il discorso si è poi spostato poi sull’eSport: “Vinales e Pecco sono molto forti, anche Quartararo. Marc pure è forte, ma per il momento sono un pochino più forte io. Io penso che se cominciamo ad Agosto possiamo fare anche 10-15 gare. Se bisogna cominciare a dicembre e fare insieme la stagione 2020 e 2021 per me va bene. Probabilmente saranno gare senza pubblico e forse dovremo fare più GP sulla stessa pista, ma non lo sappiamo ancora”.

Infine Alex ha parlato dei problemi riscontrati nel suo primo approccio con la MotoGP: “All’inizio ero un po’ preoccupato della Honda perché sono un pilota molto alto, sono 1,80 e questa è una moto molto piccola. Non è stato facile nei test, ma fortunatamente Marc alla fine ha trovato la soluzione. Devo aspettare per provare quelle cose, però spero di tornare presto in pista e penso che posso essere competitivo”.

Antonio Russo