Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 29 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sulle regioni settentrionali tempo stabile e soleggiato sul Nordest, nuvoloso e con piogge sparse sul Nordest ed Emilia Romagna. Al Centro Italia tempo instabile lungo la fascia appenninica e sul litorale marchigiano, più sereno altrove. Al Sud cieli sereni o poco nuvolosi, salvo precipitazioni sparse tra Calabria tirrenica e Sicilia meridionale. Temperature massime in lieve rialzo al Nord, stabili altrove, che oscilleranno fra 18 e 23 gradi. Fenomeni in assorbimento durante le ore del pomeriggio.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Leggi anche -> Coronavirus, restrizioni fino al 3 maggio: sanzioni salate per i trasgressori

A Nord di Milano sulla A8 Milano-Varese (Km 3.2 – direzione: Milano) coda tra Milano Nord e Fiera Milano per regolazione traffico e in entrata alla barriera di Milano Nord per traffico intenso.

A Genova sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno.