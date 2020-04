La Toyota Supra è ad un punto importante del suo ciclo di vita, in quanto sta ricevendo in questi giorni una versione aggiornata, in Giappone.

Chiamata la Supra RZ “Horizon Blue” Edition, il modello speciale è destinato ad essere un modello per l’anno 2021 e verrà fornito con diversi aggiornamenti.

La nuova Supra RZ giapponese è praticamente identica alla Supra A91 Edition 2021, annunciata per il mercato statunitense già a febbraio. Detto questo, il più grande aggiornamento della Supra sul mercato nazionale è l’aumento di potenza del 14% rispetto al motore BMW biturbo B58 3.0L che ora ha 382 cavalli e 499 Newton-metri di torsione.

In confronto, il modello 3.0L in uscita viene fornito con 335 CV e di coppia – un sostanziale aumento di potenza che mette la Supra sullo stesso terreno della BMW Z4 M40i. Anche l’accelerazione è stata migliorata, con un tempo da zero a 100 km/h di 3,9 secondi, più veloce dei 4,1 secondi necessari di prima.

Inoltre, la Supra aggiornata ottiene un rinforzo anteriore da aggiungere alla rigidità della carrozzeria, così come una sospensione riaccordata per una migliore percorrenza in curva.

La Supra RZ Edition ottiene anche una speciale opzione di colore limitata chiamata Horizon Blue, che potete vedere nelle immagini qui. Se ha per voi un aspetto familiare, è perché è dello stesso colore della Supra aggiunta a Gran Turismo Sport.

Quella tonalità di blu trascende nell’abitacolo con cuciture accentuate sul sedile, sul volante e sul cruscotto. Anche il più grande schermo di infotainment da 8,8 pollici è di serie in tutti i modelli, sostituendo il più piccolo display da 6,5 pollici del suo predecessore.

La Toyota Supra 2021 è disponibile in Giappone in sette colori, tra cui il limitato Matte Storm Gray Metallic (27 unità) e il nuovo Horizon Blue (100 unità). le prenotazioni sono state aperte in Giappone, ma le consegne inizieranno entro ottobre di quest’anno.