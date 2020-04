In questo folle video vedremo la McLaren Speedtail gareggiare contro uno degli aerei militari più veloci di sempre: il Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Il Lockheed Martin F-35 Lightning II è uno dei più sofisticati aerei militari attualmente in servizio. Nel frattempo, la McLaren Speedtail è il veicolo di produzione più veloce mai realizzato da un costruttore di supercar, grazie alla sua velocità massima di 403 chilometri all’ora. Potrebbe sembrare strano confrontare queste due veicoli molto diverse tra loro, ma le tasche profonde di Top Gear creano l’opportunità di poterli usare entrambi per una gara.

Il Regno Unito utilizza l’F-35B, che è la variante Lightning II che utilizza il vettoriale di spinta per consentire il decollo breve e la capacità di atterraggio verticale. In quota, può raggiungere una velocità di Mach 1,6.

Lo Speedtail utilizza una versione ibrida del V8 biturbo da 4,0 litri della McLaren. Il risultato è una potenza totale di 1.055 cavalli e 1.150 Newton-metri.

La gara consiste in una semplice pista a forma di triangolo lungo l’asfalto dell’aeroporto. I due veicoli partono affiancati. Come segno delle cose che verranno, la McLaren non può nemmeno vincere lo sprint iniziale mentre l’aereo sta decollando. La supercar scatta inizialmente in testa, ma l’F-35 è in aria prima che la Speedtail arrivi alla prima curva.

Da lì, la McLaren ha un paio di volte il comando, ma l’aereo mostra la sua superiorità. Questo aereo è altamente manovrabile, e anche su questa pista stretta, la macchina riesce a malapena a tenere il passo. L’F-35 riesce a tagliare il traguardo ben prima che la Speedtail arrivi.