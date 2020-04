La ricca ereditiera Elettra Lamborghini sa come conquistare seguito sui social. Bella, sexy e divertente, la cantante acquista sempre più successo.

Elettra Lamborghini fa impazzire i suoi fan sui social. In questo periodo di quarantena si sta rivelando una vera matador dei social con diverse dirette Instagram e stories che raccolgono migliaia e migliaia di follower. La ricca ereditiera di casa Lamborghini ha visto aumentare la sua popolarità dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Musica e il resto scompare”.

Elettra avrebbe dovuto tenere una serie di concerti, ma l’emergenza Coronavirus ha costretto ad annullare ogni appuntamento. La cantante sta vivendo il suo isolamento in compagnia del suo fidanzato, nonché futuro marito Afrojack. Nei giorni scorsi la bella 25enne emiliana ha pubblicato un video con il quale ha mostrato a tutti i suoi pearcing nascosti lungo il corpo. Proprio su Instagram è apparsa una foto dove appare senza pantaloni ed in perizoma, mostrando a tutti i suoi pearcing nascosti stuzzicando in questo modo i suoi followers.

Ma Elettra Lamborghini sa essere anche schietta e divertente oltre che sexy. L’ultima trovata sui social è una parrucca sotto al body, nelle parti più intime, facendosi così portavoce delle difficoltà nella depilazione per le donne che non possono andare nei centri estetici. E anche stavolta fa book di like!