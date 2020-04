Dominatrice della F1 dall’inizio dell’era ibrida la Mercedes ha guadagnato cifre da capogiro. Ecco a quanto ammonta la somma.

Non è frutto di speculazioni o delle classiche voci di corridoio. A svelare al mondo l’entità dei benefici economici che la Casa della Stella sta traendo dal dominio prolungato nel Circus, è stato lo stesso team principal Toto Wolff.

Facendo un passo indietro, fino a poco tempo fa si diceva che le Frecce d’Argento avrebbero, forse già dal 2021, salutato la compagnia per concentrarsi perlopiù sulla Formula E, più vicina al genere di sfide che l’attuale mercato dell’automotive pone. Come noto, però, il CEO della Daimler Ole Kallenius, ha sgombrato il campo da questo dubbio dichiarando pubblicamente che l’impegno del marchio nel Circus sarebbe stato rinnovato.

In effetti, considerata la mole spaventosa di successi di gara, ma soprattutto le doppiette accumulate anche consecutivamente, nonché la capacità dimostrata di potersi portare a casa l’iride con un campione come Lewis Hamilton e altresì con un buon mestierante come Nico Rosberg, risultava difficile credere che ci potesse essere l’intenzione di un ritiro.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Tornando alla questione denaro, come ammesso dal manager austriaco le quotazioni pubblicitarie del brand sono schizzate in alto dal 2012 ad oggi.

“Nel 2012 il nostro valore di marketing si aggirava attorno ai 60- 70 milioni di dollari. Ora invece siamo a 4,5 miliardi”, ha confessato il 48enne. “Rispetto al passato ora le nostre vetture sono percepite come sportive. Ci siamo trasformati in un costruttore di tendenza”.

“A mio avviso come squadra corse abbiamo giocato un ruolo importante. Il nostro percorso in F1 ha contribuito ad un cambio di immagine della Mercedes, così come le vittorie ottenute e le emozioni scatenate”, ha infine voluto mettere i puntini sulle i.

Chiara Rainis