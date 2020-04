Valentino Rossi scherzando con Cesare Cremonini ha rivelato di essere presente in un verso di una sua canzone in maniera nascosta.

Valentino Rossi e Cesare Cremonini sono amici da anni. Il Dottore è spesso ospite ai concerti dell’artista bolognese così come il cantante di frequente lo si vede nel box del #46. Questo permette a entrambi di sapere cose dell’altro che ben pochi conoscono.

Durante un’intervista a Sky Sport di Cremonini è intervenuto anche Valentino Rossi che ha raccontato: “Cesare ha fatto la canzone 46 che è dedicata a me e per il team Sky. Poi sono nascosto anche in un verso di un’altra canzone che mi ha dedicato quindi per me è un grande onore. Io dico che le due canzoni che mi piacciono di più di Cesare sono: “Nessuno vuole essere Robin” e “Marmellata56”. Mi ricordo ancora quando ci ha fatto sentire per la prima volta “Nessuno vuole essere Robin”, è stato un bellissimo momento”.

La canzone è: “Le sei e ventisei”

Il rider di Tavullia ha poi proseguito: “Lui quando mi fa sentire le canzoni capisce subito se mi piacciono molto o normale”. Per quanto concerne la famosa canzone nella quale a quanto pare si nasconderebbe il Dottore, per stessa ammissione di Cremonini su Instagram il pezzo in questione sembra essere “Le sei e ventisei”.

L’impressione, leggendo il testo della canzone è che il verso dedicato al dottore sia il seguente: “L’asfalto mentre corri sembra un fiume verso il mare il panorama se ti volti è spazio e tu sei l’astronave”.

Antonio Russo