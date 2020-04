Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 28 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro-Nord, con fenomeni di carattere temporalesco su Marche, Abruzzo e bassa Lombardia. Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, con qualche rovescio tra Calabria e Sicilia in aumento nel corso delle ore serali. Temperature massime comprese fra 18 e 23 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

A Milano in A8 Milano-Varese (Km 5 – direzione: Milano) coda tra Bivio A8/Tangenziale Ovest MI e Fiera Milano per regolazione traffico puntuale. Disagi per pioggia in Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova tra Busalla e Genova Sampierdarena e sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Bivio A10/Fine Complanare Savona.

Tra Bologna e Firenze in A1 Bologna-Firenze nebbia a banchi tra Roncobilaccio e Aglio KM 255. A L’Aquila A24 Roma-Teramo pioggia tra Vicovaro-Mandela e Assergi.

Alle porte di Roma rovesci sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA tra Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. Sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM e in A1 Diramazione Roma sud – GRA tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. A Frosinone sulla A1 Firenze-Napoli pioggia tra Chiusi e Ceprano.