Prosegue la fase di instabilità al Nord, con fenomeni di carattere temporalesco tra bassa Lombardia ed Emilia Romagna nelle ore serali. Prime schiarite all’alba di domani sul Nord-Ovest. Al Centro Italia precipitazioni in graduale assorbimento e piogge che persisteranno sulla Toscana interna. Al Sud rovesci sparsi tra Calabria e Sicilia, tempo stabile altrove. Temperature minime comprese tra 11 e 16 gradi.

Mercoledì 29 aprile ancora fenomeni residui sul Nordest e tra Emilia e Toscana, con cieli sereni o poco nuvolosi sugli altri settori. Temperature massime stabili e che oscilleranno fra 18 e 23 gradi. Dal tardo pomeriggio l’Italia sarà investita da una nuova perturbazione che avrà il suo picco nella giornata di giovedì e interesserà prevalentemente le regioni settentrionali. Venti deboli o moderati da O/SO con rinforzi sull’alto Tirreno. Mari mossi, molto mosso l’alto Tirreno.

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Disagi per pioggia soprattutto al Nord. Nei pressi di Como sulla A9 Lainate-Svizzera pioggia tra Bivio A9/A8 Milano-Varese e Chiasso; sulla A8 Milano-Varese instabilità diffusa tra Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Varese.

A Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova pioggia tra Serravalle Scrivia e Genova Sampierdarena. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 20.2 – direzione: Genova) l‘uscita di Arenzano è chiusa al traffico provenendo da Ventimiglia per lavori in corso.

A Bologna sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona rovesci tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Bologna San Lazzaro. Pioggia anche sulla A1 Bologna-Roma tra Sasso Marconi e Fabro.

A Nord di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.