Cesare Cremonini durante un’intervista ha parlato del bellissimo rapporto che ha con Valentino Rossi, suo grandissimo amico da anni.

L’amicizia tra Cesare Cremonini e Valentino Rossi è molto bella e longeva. Basta guardare le foto su Facebook o su Instagram dei due per capire il bellissimo rapporto che hanno. Il cantante è spesso ospite durante le cene del Dottore a Tavullia, mentre il #46 gira di frequente per i ristoranti di Bologna con l’artista.

Durante un’intervista a Sky Sport, Cesare Cremonini parlando di questa bella amicizia ha così raccontato: “Ci aiutiamo mentalmente e ci diamo forza l’un l’altro. Questo è quello che due amici fanno. Lo fanno gli sportivi tra di loro quando sono amici e lo fanno anche gli sportivi con i cantanti quando sono amici. Siamo coetanei e abbiamo cominciato insieme nella metà degli anni ’90 lui nel motociclismo e io nella musica, quindi abbiamo una carriera che sta durando dallo stesso tempo”.

Una carriera a braccetto

Il cantante ha cominciato nella seconda metà degli anni ’90 raggiungendo il successo come frontman dei Lunapop nel 1999 prima di intraprendere poi nel 2002 la propria carriera da solista. Valentino Rossi, invece, come sappiamo ha esordito nel Motomondiale nel 1996 ed ha raggiunto l’apice nel 2001 con il suo primo titolo in 500.

Cremonini ha poi proseguito: “Io con Vale oltre all’amicizia ho anche una stima professionale enorme perché ho imparato tanto osservandolo. Lui mi ha concesso la fortuna di vederlo da vicino. Ho avuto la possibilità di vedere i Backstage dei suoi palcoscenici, di vedere come supera situazioni difficili. Questa è una cosa che ammiro davvero tanto che ho cercato anche di imitarlo per certe versi”.

Antonio Russo