Domenica 3 maggio dalle ore 15 torna il campionato virtuale di MotoGP con il Gran Premio di Spagna: dove sarà possibile vederlo in diretta streaming online

Torna domenica 3 maggio il campionato virtuale di MotoGP, con il terzo appuntamento simulato, il Gran Premio di Spagna. Questa volta saranno undici i piloti a scendere in pista per la classe regina, uno in rappresentanza di ogni squadra, eccetto i campioni del mondo in carica della Honda che ne possono schierare due.

Scenderanno dunque in pista (rigorosamente collegati dalla loro casa) sia Marc che Alex Marquez, Danilo Petrucci per la Ducati, Maverick Vinales per la Yamaha, Alex Rins per la Suzuki, Fabio Quartararo per la Petronas, Tito Rabat per la Avintia, Miguel Oliveira e Iker Lecuona per la Tech3 (che usufruisce anche del posto del team ufficiale Ktm) e Lorenzo Savadori per la Aprilia.

Da questo weekend saranno in pista anche la Moto2 (con Jorge Martin, Lorenzo Baldassarri, Enea Bastianini, Marcos Ramirez, Jorge Navarro, Marcel Schrötter, Aron Canet, Jake Dixon, Bo Bendsneyder e Luca Marini) e la Moto3 (con Albert Arenas, Dennis Foggia, Niccolò Antonelli, Gabriel Rodrigo, Tony Arbolino, Raul Fernandez, Sergio Garcia, Deniz Öncü, Alonso Lopez e Riccardo Rossi).

Dove vedere in diretta streaming online il GP virtuale di Spagna di MotoGP

Per la prima volta si giocherà con il neonato videogame di ultima generazione, MotoGP 20. La MotoGP correrà su tredici giri, l’equivalente del 50% della distanza reale di gara, mentre le cilindrate inferiori sul 35% della distanza (otto giri). Semaforo verde dalle ore 15, con la diretta su Dazn e Sky Sport, ma anche sul sito ufficiale della MotoGP, e sui canali ufficiali di YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. A seguire, su Instagram, le conferenze stampa con i vincitori.