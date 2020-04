Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 27 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Al Centro-Sud cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche rovescio sparso e di breve durata sulla Sicilia orientale e sull’alta Toscana. Al Nord tempo instabile lungo la fascia alpina e sulle pianure piemontesi per effetto di un primo vortice di bassa pressione di provenienza atlantica, che porterà maltempo diffuso e un leggero calo delle temperature. Le minime saranno comprese fra 12 e 15 gradi.

Martedì 28 aprile ancora instabilità diffusa sul Nord Italia che si estenderà anche verso il Centro nelle ore pomeridiane. Anche il Sud risentirà del passaggio del fronte ciclonico ma con fenomeni meno incisivi che interesseranno in maniera flebile Calabria e Sicilia. Temperature massime in lieve diminuzione e previste tra 18 e 22 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Sul confine tra Lombardia e Svizzera si segnala pioggia insistente sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce tra Bivio A26/Diramaz. A8 Milano-Varese e Bivio A26/SS 33 del Sempione.

Alle porte di Savona sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia instabilità persistente tra Genova Prà e Bivio A10/Inizio Complanare Savona. A Genova chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i mezzi pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.