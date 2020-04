Marc Marquez ha dichiarato di essere da un mese senza sesso e ha detto la sua su un’ipotetica sfida a tre con lui, Agostini e Valentino Rossi.

Marc Marquez durante questo 2020 aveva nei propri piani quello di raggiungere Valentino Rossi a quota 9 titoli iridati. Purtroppo per lui però lo stop del campionato gli ha impedito sinora di poter scendere in pista e mostrare il proprio valore.

Al momento il campionato MotoGP 2020 è un cantiere, con Gran Premi che vengono cancellati di giorno in giorno. La speranza è che presto si riesca a trovare un modo per far partire finalmente questa stagione sin qui a dir poco maledetta.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Marquez ha un bel rapporto con Agostini

Durante un’intervista congiunta con i media spagnoli, come riportato da “Marca”, un giornalista ha posto a Marquez la scomoda domanda di quanti soldi avesse sul conto in banca e quanto sesso avesse fatto in questa quarantena e lui ha così risposto: “Questa domanda è facile. Nell’ultimo mese ho fatto zero sesso. Questa è la risposta più semplice”.

Il rider spagnolo ha poi risposto a chi gli chiedeva una battuta sul fatto che Agostini aveva detto che avrebbe battuto sia lui che Rossi: “Conosco molto bene Agostini e sicuramente l’ha detto scherzosamente, ma per me lui il migliore della storia. Certo erano tempi diversi e ogni epoca ha il suo campione. Prima potevi gareggiare in due categorie, con Agostini vado molto d’accordo. Mi sarebbe piaciuto imparare tante cose da lui se non ci fosse stato così tanto tempo tra le nostre epoche. Mi ha comunque raccontato alcune battaglie. Battere me e Valentino? Forse, ma gli avremmo reso sicuramente la vita complicata”.