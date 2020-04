La Ferrari ha minacciato nuovamente di voler uscire fuori dalla F1. Il suo valore però è pari a quello degli ultimi 6 team messi insieme.

La Ferrari, come spesso è accaduto negli ultimi anni quando qualcosa non gli è piaciuto ha di nuovo minacciato l’uscita dalla F1. A dispetto della tranquillità mostrata dalle altre squadre in verità se ciò dovesse mai concretizzarsi sarebbe un vero e proprio cataclisma per tutto il circus.

Basti guardare ai dati della stagione 2019 elaborati da sporteconomy.it su dati Forbes per capire la potenza del marchio Ferrari, che ha una valutazione di 1,25 miliardi di euro. Il Cavallino Rampante inoltre può contare su 393,41 milioni di euro di ricavi. L’unico team che si avvicina alla Rossa è naturalmente la Mercedes, che conta su un valore di 937,35 milioni di euro e ricavi pari a 416,5 milioni.

I tre top team non vogliono scendere sotto i 145 milioni di budget

Terzo posto, invece, per la Red Bull che ha un valore di 591,04 milioni di euro con ricavi di 301,98 milioni. A dimostrazione della potenza Ferrari, basta scorrere la classifica dei 10 team per vedere come gli ultimi 6 per valore: Renault, Williams, Toro Rosso, Racing Point, Haas F1 e Alfa Romeo messi insieme abbiano un valore di 1,27 miliardi di euro.

In pratica gli ultimi 6 team hanno, insieme, un valore complessivo praticamente pari a quello della Ferrari. La Rossa, così come Mercedes e Red Bull non vuole scendere sotto i 145 milioni di euro di budget ed è proprio questo l’elemento di rottura che c’è al momento tra loro e gli altri 7 team. L’impressione però è che come sempre si troverà un punto d’accordo per le squadre. La Ferrari è troppo importante da lasciare andare per questa F1.

Valore dei marchi

Ferrari 1,25 miliardi Mercedes 937,35 milioni Red Bull 591,04 milioni McLaren 572,57 milioni Renault 397,10 milioni Williams 369,40 milioni Toro Rosso 184,70 milioni Racing Point 120,05 milioni Haas F1 106,20 milioni Alfa Romeo 96,97 milioni

Antonio Russo