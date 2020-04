Tesla è ormai sinonimo di tecnologia e futuro ma sarà affidabile in termini di qualità costruttiva al passo con gli standard odierni?

La Tesla Model Y non è immune da difetti e questa recensione video lo rivela esattamente. Sembra che la qualità costruttiva della Tesla sia ancora problematica. Una macchina nuova dovrebbe avere tutti questi problemi?

La risposta è no e il più delle volte la Tesla risolverà questi piccoli problemi con la Tesla Model Y gratuitamente, ma una soluzione migliore sarebbe un controllo di qualità più rigoroso per individuare i problemi sulle auto prima ancora che vengano consegnate agli acquirenti.

A partire dai primi modelli Model 3, la Tesla si è guadagnata la reputazione di una qualità costruttiva discutibile. Problemi di verniciatura, lacune nei pannelli non uniformi, viti/bulloni mancanti e tutta una serie di altri problemi apparvero sulla Model 3.

Il pensiero era che quando la Model 3 sarebbe arrivata, tutti questi piccoli problemi sarebbero stati risolti dalla Tesla e sarebbero state consegnate auto perfette o quasi perfette. Questo però non sembra essere il caso, come abbiamo sottolineato in questa sede. E ora questo nuovo video aggiunge qualcosa in più al tema della qualità costruttiva della Tesla e dei problemi della Model Y.

Dobbiamo notare che la Model Y presente nel video è una delle prime ad essere venduta negli Stati Uniti, ma comunque, alcuni problemi includono:

Condensazione nei fanali posteriori

Spazi tra i pannelli irregolari

Quello che sembra essere un pannello dello schienale non correttamente fissato

Modanature di rifinitura delle finestre disallineate

Spazi vuoti del cofano variabili

Modanature di assetto delle ruote fuori allineamento

Il portellone posteriore si attacca mentre si solleva

Sblocco non funzionante per il sedile posteriore

Il sedile posteriore non si rialza senza appiattire un pannello non correttamente fissato

Scarso allineamento della guarnizione all’interno della porta d’ingresso

Sommate tutto e sono un sacco di problemi, quindi dovreste aspettare a comprare una Model Y fino a quando Tesla non avrà risolto i bug iniziali? Potreste o potreste ispezionare completamente l’auto prima della consegna.

Il problema è che per 70.000 dollari (circa 65.000 euro), ci si aspetterebbe una qualità di costruzione stellare ed è quello che si dovrebbe ricevere, quindi prendetevi il vostro tempo se siete intenzionati a scegliere una Tesla.