Il team Go Eleven, partecipante al campionato mondiale Superbike, ha emesso un comunicato per spiegare la propria iniziativa a favore della battaglia contro il coronavirus Covid-19.

«Go Eleven lancia una linea innovativa di mascherine per combattere l’emergenza mondiale ed affrontare la quotidianità ben protetti. L’idea nasce dalla collaborazione con un professionista nel campo dell’abbigliamento, per fornire un prodotto dedicato ad aziende e cittadini. Due linee differenti di prodotto, due necessità di utilizzo, entrambe nella versione bianca, personalizzabile con il proprio logo o logata Go Eleven.

Mascherina in TNT:

– La caratteristica di questo prodotto è la traspirabilità e l’idrorepellenza unito al 100% di non irritabilità (ISO 10993.3) Resistente a 5/10 lavaggi a mano con temperatura non superiore a 40°. Una stiratura con temperatura del ferro bassa ne restituisce in parte la idrorepellenza. Dotata di ferretto zincato sul naso per garantirne la completa aderenza ed il massimo della vestibilità. La chiusura è formata da due elastici collo e nuca (non dietro le orecchie) in modo da fasciare e stringere senza fastidio. La mascherina è filtrante ed antigoccia, ad uso della singola persona ed esclusivo per la collettività. Il prodotto è 100% Made in Italy e risponde alle normative ministeriali e regionali.

-Mascherina in cotone-poliestere:

Realizzata in modo da poter sostituire la parte “filtrante”, inserita al suo interno tramite una piccola apertura. Viene fornita una protezione in tnt polietilene 100% doppio strato (vedi caratteristiche mascherina in tnt) e che può essere sostituita una volta esauriti i 5/10 lavaggi. La mascherina esterna può essere lavata come un qualsiasi capo di abbigliamento seguendo le istruzioni riportate in etichetta, mantenendo le temperature sotto i 40°, mentre per la sostituzione del filtro possono essere utilizzati altri fogli di polipropilene tnt oppure sarà possibile inserire una mascherina chirurgica alla quale andranno rimossi gli elastici per le orecchie. E’ dotata di ferretto zincato sul naso per garantirne la completa aderenza ed il massimo della vestibilità. La chiusura è formata da due elastici collo e nuca (non dietro le orecchie), così da fasciare e stringere senza fastidio. Il prodotto è 100% Made in Italy e risponde alle normative ministeriali e regionali.

Il Team Go Eleven si impegna, inoltre, a donare il 20% dell’utile ricavato dalla vendita dei prodotti, sullo shop online o tramite ordine via mail, per combattere l’emergenza sanitaria Covid-19!

Si ricorda che il prodotto è soggetto al 50% di credito d’imposta, secondo le direttive governative. Per chi desidera prendere informazioni, personalizzare la mascherina o acquistare, invitiamo ad inviare una mail a [email protected]

Per le foto e lo shop delle mascherine: CLICCA QUI»