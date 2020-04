Charles Leclerc cambia professione. Il monegasco felice per aver mostrato al mondo il vero sé stesso durante il periodo di quarantena.

In versione ninja con la fascia intorno alla fronte, armato di costume da banana e con la voce camuffata. A quanto pare sarebbe questo, quello del pianeta virtuale reso accessibile dall’emergenza Coronavirus, il Principino reale, e non quello aggressivo e spietato delle piste.

“Non credevo avrei apprezzato tanto lo stream su Twitch ed invece mi ha consentito di fare capire meglio chi sono alle persone che mi seguono. Durante i weekend di gara è diverso. C’è più pressione, per cui comportarsi con sincerità diventa più difficile” , ha affermato il monegasco.

Leclerc to Renault confirmed https://t.co/JHnzbnI5ZB — WTF1 (@wtf1official) April 24, 2020

We’re sad to report that @Charles_Leclerc has now officially lost it. 🤣 pic.twitter.com/idLIk9Apbu — F1i (@F1icom) April 26, 2020

Tolti i panni del pilota serio e focalizzato solamente sulla vittoria, Leclerc ha dunque deciso di indossare quelli dell’intrattenitore.

“Ad essere onesti, al momento la mia priorità è quella di provare a far divertire la gente costretta a stare a casa e io stesso ad allenarmi sul simulatore “, ha aggiunto anticipando sorprese per le prossime puntate. “Sto studiando cosa fare per aiutare chi è annoiato e non dispone dei miei mezzi. Vorrei farli sorridere”.

Da novello showman volto con spirito altruista a far stare bene chi tra le quattro mura non sa più da che parte voltarsi, Charles può godere di spalle importanti. Quelle degli altri coetanei o giù di lì del Circus con cui si sta dilettando in queste dirette sociali.

“Mi pare che per adesso le cose che abbiamo fatto assieme a Russell, Latifi, Albon e gli altri driver di F1 coinvolti abbiano funzionato a dovere”, ha concluso il ferrarista rivelando di essere al 100% focalizzato su questa sua nuova professione parallela.

Chiara Rainis