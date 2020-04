Come nella manche di prova, anche nella prima vera gara online di Formula E il trionfatore è il pilota della Bmw i Andretti, Maximilian Guenther

Va a Maximilian Guenther la prima vera gara online della storia della Formula E: l’inizio ufficiale del campionato Race at Home Challenge organizzato per raccogliere fondi in beneficenza a sostegno della Unicef. Il pilota del team Bmw i Andretti Motorsport ribadisce l’ottimo momento di forma dimostrato già nello scorso weekend, in occasione della corsa di test disputato sulla versione virtuale del circuito di Montecarlo, trionfando anche per le stradine di Hong Kong.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

“Sono molto contento della vittoria di oggi”, spiega Guenther. “Non è stata una gara facile, perché non sono riuscito a partire dalla pole position e nelle prime curve la lotta è stata molto serrata. Poi mi sono ritrovato al secondo posto nei primi giri, finché Stoffel (Vandoorne, della Mercedes, ndr) ha commesso un errore e sono riuscito a prendere il controllo della gara e ad assicurarmi la vittoria. Siamo tutti competitivi e vogliamo vincere, anche se è online”.

Parallelamente si è disputata anche la prima gara della Challenge Grid, costituita dai gamer professionisti che si giocano un’esperienza a bordo di una vera Formula E. A vincere, con un sorpasso proprio al penultimo giro, è stato Joshua Rogers su Petar Brljak.

Formula E, i risultati della gara virtuale di Hong Kong

1 Maximilian Guenther 15:10.011 (25) 2 Nick Cassidy +1.833 (19) 3 Pascal Wehrlein +3.855 (15) 4 Robin Frijns +11.264 (12) 5 Stoffel Vandoorne +13.491 (11) 6 Oliver Rowland +19.090 (8) 7 Oliver Turvey +19.852 (6) 8 Felipe Massa +23.132 (4) 9 Jerome D’Ambrosio +28.764 (2) 10 Alexander Sims +29.571 (1) 11 Ma Qing Hua +32.147 12 Neel Jani +34.440 13 Nico Mueller 13 giri 14 Edoardo Mortara 12 giri 15 Daniel Abt 11 giri 16 Brendon Hartley 10 giri 17 Mitch Evans 9 giri 18 Sebastien Buemi 8 giri 19 Antonio Felix da Costa 7 giri 20 Andre Lotterer 6 giri 21 James Calado 5 giri 22 Jean-Eric Vergne 4 giri 23 Nyck de Vries 3 giri 24 Lucas di Grassi non partito

La classifica piloti della Race at Home Challenge

Maximilian Guenther BMW i Andretti Motorsport 25 Nick Cassidy Envision Virgin Racing 19 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 15 Robin Frijns Envision Virgin Racing 12 Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ 11 Oliver Rowland Nissan e.dams 8 Oliver Turvey NIO 333 6 Felipe Massa ROKiT Venturi Racing 4 Jerome D’Ambrosio Mahindra Racing 2 Alexander Sims BMW i Andretti Motorsport 1 Ma Qing Hua NIO 333 0 Neel Jani TAG Heuer Porsche 0 Nico Mueller GEOX DRAGON 0 Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing 0 Daniel Abt Audi Sport ABT Schaeffler 0 Brendon Hartley GEOX DRAGON 0 Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing 0 Sebastien Buemi Nissan e.dams 0 Antonio Felix da Costa DS TECHEETAH 0 Andre Lotterer TAG Heuer Porsche 0 James Calado Panasonic Jaguar Racing 0 Jean-Eric Vergne DS TECHEETAH 0 Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ 0 Lucas di Grassi Audi Sport ABT Schaeffler 0

La classifica team della Race at Home Challenge