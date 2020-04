Carmelo Ezpeleta guarda con ottimismo al futuro della stagione 2020. Possibile un campionato tra luglio e novembre con inizio in Europa.

Carmelo Ezpeleta è intervenuto sulla televisione britannica BT Sports, che detiene i diritti MotoGP in Gran Bretagna. Il capo della Dorna, all’interno del programma per votare la miglior gara della storia, concorda nell’indicare il GP di Catalunya 2009, con quel celeberrimo sorpasso di Valentino Rossi su Jorge Lorenzo nelle fasi finali. “Personalmente, sono d’accordo con i tifosi. La gara di Barcellona e il sorpasso di Valentino di Jorge nell’ultima curva è stato uno dei momenti più importanti. Anche la gara è molto buona. Fortunatamente, ci sono molte gare che sono molto buone e, sicuramente, questa è una delle migliori”.

Successivamente, al capo della Dorna sono state chieste (inevitabilmente) altre delucidazioni sulla stagione 2020, sebbene al momento sia impossibile dare una risposta chiara. La risposta di Carmelo Ezpeleta è sempre la stessa. “Esistono diversi scenari, il più ottimista è iniziare alla fine di luglio. La prima cosa è che il Paese ci lasci andare e il secondo è quello di poter viaggiare. Fondamentalmente, ci concentriamo sulla realizzazione di un campionato in Europa, a partire da fine luglio o agosto. Poi, alla fine dell’anno, se i paesi ci lasciano andare, fuori dall’Europa. Ogni giorno sono sempre più ottimista”.

Si rinforza la possibilità di svolgere due gare in due week-end distinti sullo stesso tracciato. In Europa è possibile spostarsi in auto. Ma le gare saranno a porte chiuse. “Vediamo quali circuiti potrebbero organizzarli. Sì, le tre categorie e anche MotoE. Con IRTA, vediamo quante persone possono accedere al paddock, possono essere circa 1.200, controllate. L’importante è fare lo spettacolo e vederlo in televisione… L’importante è fare un campionato quest’anno. Molte cose non sono nelle nostre mani. Lavoriamo con i ministeri di tutti i paesi in cui corriamo. Al momento siamo ottimisti nel fare una stagione tra luglio e novembre”