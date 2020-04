Maverick Vinales ha svelato di aver pensato seriamente di lasciare la Yamaha nei mesi scorsi ma poi di essere ritornato sui propri passi.

Maverick Vinales in questi ultimi anni ha raccolto buoni risultati con la Yamaha, ma anche qualche weekend decisamente grigio. Per lo spagnolo, sinora, non è ancora arrivato quel tanto agognato titolo iridato che da anni sogna di mettere a referto. Nonostante ciò, proprio grazie al talento mostrato lo spagnolo ha ricevuto diverse offerte.

In particolare la Ducati si è fatta prepotentemente avanti con l’iberico, che però alla fine ha optato per firmare un altro biennale con la Yamaha. Vinales è stato tra i primi piloti a firmare il contratto mettendo tutti i propri pretendenti di fatto fuorigioco.

Vinales si sente al 100% fisicamente

Durante una video-intervista realizzata dal team di Iwata lo spagnolo ha così dichiarato: “Sto recuperando dall’infortunio e ormai sono al 100%. Anche se questi giorni stanno passando bene ho tanta voglia di ritornare in pista. Non sono abituato a stare così tanto tempo a casa, mi piace viaggiare per lavoro ed essere circondato dalla confusione mentre ora è tutto organizzato. Ero più nervoso prima della gara virtuale che quella reale”.

Infine Maverick Vinales ha così concluso parlando del proprio contratto: “Avevo pensato di cambiare squadra quando i risultati non erano quelli che volevo. Poi però la Yamaha, durante la passata stagione, ha fatto un grande passo in avanti e ho capito che non era quello il momento di andare via. Mi dispiace che Vale non sarà più il mio compagno di team, ma io devo pensare a me stesso”.

