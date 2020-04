La Toyota Yaris raddoppia e questa nuova uscita nel mercato europeo mostra spunti davvero interessanti.

La Toyota Yaris per i mercati EuroAsiatici è stata rinnovata, e ora è stata sostanzialmente raddoppiata. Questo perché alla quarta generazione di questa cinque porte si aggiunge ora il SUV Yaris Cross. Il due volumi standard dovrebbe raggiungere i concessionari europei quest’estate, mentre la Yaris Cross arriverà l’anno prossimo.

A questo punto, chi vuole la Yaris potrebbe trovarsi di fronte a un dilemma. Quale scelgo, la due volumi bassa o il SUV alto?

Per aiutarvi in questa scelta, vi offriamo questo confronto di statistiche e foto. Entrambe offrono il nuovo propulsore ibrido a tre cilindri da 1,5 litri e 116 cavalli, ma la Yaris Cross offrirà sia la trazione anteriore che un sistema AWD-i quando sarà in vendita.

Va anche notato che il prezzo sarà certamente un fattore anche in questo caso. Purtroppo, non sappiamo come questo si abbinerà, dato che il prezzo della Yaris Cross non è stato ancora rilasciato. Tuttavia, sappiamo che la nuova Yaris dovrebbe partire a meno di 20.000 euro.

Stesso interasse, dimensioni maggiori

Essendo basate sulla stessa architettura, non sorprende che Toyota Yaris e Yaris Cross abbiano esattamente lo stesso passo, misurando 2,56 metri tra l’asse anteriore e quello posteriore.

Da lì, le dimensioni tra i due iniziano a cambiare. La lunghezza complessiva della Yaris Cross è di 4,18 m rispetto ai 3,94 m del modello standard. Ciò equivale ad una differenza di 24 centimetri che si vede in sbalzi più grandi sulla Yaris Cross sia davanti che dietro. In particolare, il SUV è 6 cm più lungo nella parte anteriore e 18 cm più lungo nella parte posteriore.

Più spazio per passeggeri e merci

Come dimostrano le statistiche sopra riportate, la Yaris Cross offre più spazio all’interno, oltre a 3 cm di distanza dal suolo. La differenza di altezza complessiva è di 9 cm, il che significa che c’è più spazio libero all’interno del SUV. La Yaris Cross è anche leggermente più ampia grazie alla sua carrozzeria rivista, creando più spazio all’interno per i passeggeri.

Al momento non ci sono dati ufficiali sulla capacità di carico della Yaris Cross, ma stimiamo che dovrebbe essere di circa 350 litri. Tuttavia, sappiamo che il vano posteriore è dotato di cinture regolabili per contenere gli oggetti, e sarà dotato di un sollevatore elettrico.

Rotondo o quadrato? La scelta è vostra.

In termini di stile, ci sono in realtà molte differenze tra i due modelli. La Yaris Cross predilige linee più nette ispirate alle sfaccettature di un diamante, per dare un senso di “solidità e praticità”, come dicono i suoi designer.

Questo aspetto più massiccio e squadrato, necessario per esprimere lo spirito più avventuroso del SUV, vuole anche distinguere il nuovo modello dalla Yaris standard, che invece punta molto sulle forme arrotondate e sull’alternanza di curve con linee rette.

Le aperture delle ruote evidenziano la differenza nel linguaggio del design

L’esempio più chiaro di ciò viene dai passaruota, che sono evidenti e ben marcati su entrambi i modelli. Tuttavia, la Yaris Cross adotta chiaramente uno schema più poligonale che circolare.

Per quanto riguarda le ruote, i disegni in lega da 18 pollici aiutano a riempire i grandi passaruota della Yaris Cross. Il nuovo colore di lancio chiamato Brass Gold contribuisce a dargli un aspetto “attivo e di alta qualità”, come ha detto uno dei designer del SUV, Lance Scott.

Molto simili all’interno

Naturalmente non possiamo offrire un confronto senza entrare in entrambi i modelli.

Come ci si potrebbe aspettare, la disposizione degli interni è quasi identica tra la Yaris e la Yaris Cross, con la stessa disposizione del cruscotto con caratteristiche simili, così come lo stesso volante, la console centrale e i pannelli delle portiere.

Diversi strumenti

Ci sono alcune differenze degne di nota. Il cruscotto della Yaris standard mantiene una suddivisione tra le indicazioni circolari agli angoli con uno schermo informativo al centro. La Yaris Cross ha un display con un tachimetro ad elemento singolo al centro.

Infine, troverete altre piccole differenze con i tessuti e i materiali utilizzati, anche se il design generale degli interni è praticamente identico.