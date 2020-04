Le valutazioni EPA per quanto riguarda l’autonomia della Porsche Taycan sono state stracciate dalle prove su strada.



Da quando sono state pubblicate le valutazioni dell’autonomia di Porsche Taycan, si è discusso molto sull’argomento. C’è stata l’opportunità di guidare una Taycan in un paio di occasioni e si ha avuto l’impressione che la valutazione della autonomia EPA sia più conservatrice per la Taycan di quanto sembri esserlo sulla maggior parte degli altri veicoli elettrici.

A gennaio i colleghi di Motor1.com hanno guidato un Taycan Turbo da Atlanta, Georgia a Daytona, Florida, e hanno percorso in media 386 km per carica durante il viaggio. È il 20% in più rispetto alla valutazione della autonomia EPA di 323 km del Turbo. È importante notare che non hanno cercato di risparmiare energia, dato che hanno guidato a 100 – 140 km/h all’ora in un viaggio lungo oltre 700 km.

Quindi non è davvero una sorpresa che il giornalista di automobili veterano, Dan Edmunds, abbia recentemente guidato una Taycan 4S ben oltre la valutazione EPA di 325 km per carica. È sorprendente, però, quanto sia andato oltre la valutazione EPA che il suo test di autonomia ha portato a termine.

Edmunds ha un percorso in cui testa i veicoli elettrici che ottiene in prestito dai media, che è di circa 336 km. Usa lo stesso percorso in modo da avere un percorso costante per confrontare l’autonomia delle varie auto che testa.

Recentemente, ha guidato un Taycan Turbo sul percorso e ha terminato con 125 km di autonomia stimata rimanenti per un’impressionante autonomia totale di 460 km. Voleva vedere come la Taycan 4S sarebbe stata paragonata alla Turbo, così ha ottenuto un prestito da Porsche e l’ha portata sul percorso.

I suoi risultati con il Taycan 4S sono stati ancora più impressionanti. Ci fu una deviazione a causa di una chiusura stradale, che estese il percorso normale da di una decina di chilometri in più. Tuttavia, Edmunds ha terminato con un raggio d’azione combinato di 482 km.

Entrambi i test di Edmunds si allineano con i risultati di Alex Roy, che ha recentemente completato un test di autonomia su una Taycan Turbo e ha ottenuto un’autonomia totale di 478 km.

Avremmo preferito che Edmunds guidasse la macchina fino a quando non si fosse fermata, come fatto recentemente con una MINI Cooper SE 2020, ma tuttavia i suoi risultati sono impressionanti.