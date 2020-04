Tra stipendio e contratti personali con gli sponsor Lewis Hamilton si conferma il più ricco della F1 attuale. Ma quanto guadagna davvero?

Le statistiche inglesi lo hanno inserito addirittura nella classifica degli sportivi nazionali più pagati della storia. Di certo con il suo atteggiamento tattico volto a monetizzare ogni sua azione ed apparizione, l’ex ragazzo emarginato di Stevenage si è costruito una vera e propria fortuna.

Ma cerchiamo di capirne di più. Secondo quanto riportato da GPFans grazie alle sue vittorie a ripetizione, nonché ai numerosi record infranti, Ham è riuscito a convincere la Mercedes ad aumentargli il salario annuale dai 33 dello scorso contratto ai 40 milioni di sterline di quello in essere al 2020.

Passando ai partner con cui il britannico ha un accordo indipendente rispetto alla collaborazione con le Frecce d’Argento, e che al momento sarebbero il marchio di orologi IWC, la Monster Energy Drinks, la L’Oreal, la Bose, la Puma, la MV Agusta Motorcycles, la Bombardier Recreational Products, la Sony e il brand di gaming online Gran Turismo, la rivista Forbes ha stimato un gruzzolo extra di ben 15 milioni di sterline.

Senza essere geni in matematica si arriva a contare una bella cifra di 55 milioni di dollari incassati ogni 12 mesi. Decisamente non male. Ovviamente non è finita qui. Ultimamente l’ottimo Lewis sta ampliando i propri orizzonti in vista di un suo futuro addio alle corse ( forse nel 2022, meno probabile nel 2021). Ebbene, alla luce del legame sempre più forte con la marca di abbigliamento Tommy Hilfiger e la fresca vicinanza alla cantante pop soul americana Christina Aguilera, con cui starebbe lavorando per un suo ingresso nel music biz, la somma sembrerebbe destinata a crescere.

Giusto per capirci a livello generale, per la Sunday Times Rich List, ovvero la lista dei paperoni stilata dal quotidiano made in UK, Hamilton avrebbe ormai raggiunto un patrimonio al netto di ben 187 milioni di sterline. Beato lui!

Chiara Rainis