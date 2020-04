Gran Turismo® Sport ha ricevuto un ulteriore aggiornamento e questa volta la nuova aggiunta è la splendida Toyota Supra 2020.

L’ultimo aggiornamento di Gran Turismo® Sport, già disponibile per i giocatori di PlayStation 4, non è così incredibile. In realtà, il gioco di corse ottiene una sola aggiunta, ma è molto significativa. Salutate l’equivalente virtuale della Toyota Supra 2020, ora accessibile con l’aggiornamento di aprile della console.

Come si vede dalle foto ufficiali, la coupé sportiva giapponese sarà giocabile con la guida a destra. La nuova release non dice se si tratta della versione 2.0 o 3.0 litri, ma crediamo che sia la più potente del duo.

L’aggiornamento 1.57 non include altre aggiunte alla linea di veicoli o alla collezione di piste. Il precedente significativo aggiornamento per il titolo risale al mese di febbraio, quando sono state introdotte tre nuove vetture: l’Aston Martin DBR9 GT1 del 2010, la Fiat 500 1.2 8V Lounge SS del 2008 e la Nissan 180SX Type X del 1996.

Pochi mesi prima, nel novembre 2019, il franchising ha ricevuto cinque nuove vetture. L’elenco comprendeva la Jaguar Vision Gran Turismo, la RE Amemiya FD3S RX-7, la RUF CTR3 2007, la Toyota 86 GT “Limited” 2016 e la BMW M3 Coupé 2003. Poco prima di questo, anche la Porsche Taycan, la Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce coupé del 2015, e la Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG del 1971.