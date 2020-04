Fabio Barone è stato raggiunto telefonicamente dalla redazione di Tuttomotoriweb.com per commentare la nuova partnership tra il suo suo club, il Ferrari Club Passione Rossa con Montegrappa: “Si tratta di un momento difficile per tutti. Abbiamo cancellato diversi eventi ed il tentativo di record. Ora però l’importante è tutelare la salute di tutti. Ho avuto il piacere di conoscere seppur telefonicamente il Giuseppe Aquila, CEO di Montegrappa, condividiamo la stessa passione per il made in Italy e questo ha dato vita ad una nuova convenzione con i nostri soci italiani. Stiamo lavorando ad un grande evento per Dicembre e mi auguro che Montegrappa sarà parte integrante di un evento per molti versi, storico. Si tratta di un’azienda leader nel suo settore, ho potuto vedere dei veri capolavori come penne fatte e dipinte a mano. Siamo orgogliosi di essere partner loro e a come ci hanno detto la cosa è lo stesso per loro. Jean collabora da anni con Montegrappa e ci ha regalato questo video”. Questo il video di Jean Alesi.

Con immenso piacere, annunciamo una nuova sinergia tra il Ferrari club più importante nel mondo e Montegrappa, la penna più esclusiva del mondo.#passionerossa #montegrappa #newsinergie#ferrari #sfc #essereferrari #fabiobarone Pubblicato da Ferrari Club Passione Rossa su Venerdì 24 aprile 2020

Il comunicato del Ferrari Club Passione Rossa

Questa la nota ufficiale pubblicata dal club di Ferrari più importante d’Italia: “Vi segnaliamo con piacere, la nuova partnership firmata made in Italy, tra il Ferrari club più conosciuto al mondo, Passione Rossa e il suo Presidente, il tre volte campione del mondo Fabio Barone e l’esclusivo brand Montegrappa, leader mondiale nella manifattura artigianale delle penne da scrittura e il suo CEO Giuseppe Aquila”.

‘Siamo onorati di aver dato vita a questa nuova collaborazione con Montegrappa’. Queste le parole del Presidente Barone: “La storia di questa grande azienda italiana è ricca di tradizione e tecnologia e si sposa correttamente con il target dei soci di Passione Rossa, siamo certi che in futuro, molto si potrà fare insieme”.