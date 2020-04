Tra Andrea Iannone e Cristina Buccino ci sarebbe del tenero. Al termine della quarantena scopriremo la verità sulla nuova love story…

Andrea Iannone e Giulia De Lellis si sono lasciati alcune settimane fa, non fra qualche polemica. La nota influencer è tornata tra le braccia del suo ex Andrea Damante, ma il pilota di Vasto non sarebbe rimasto a guardare. Secondo le indiscrezioni il rider del team Aprilia Racing avrebbe conquistato il cuore della bella showgirl Cristina Buccino.

Leggi anche -> MotoGP, Iannone: “Lamentarsi non cambia le cose, ogni batosta insegna”

I due si sarebbero scambiati dei like con Andrea sorpreso ad ascoltare in una storia su Instagram la canzone “Cristina”. La Buccino avrebbe addirittura raggiunto la Svizzera, dato che alcuni fan avrebbero notato dei particolari simili fra la casa in cui scattava le foto Cristina Buccino e quelle fatte da Giulia De Lellis quando viveva con Andrea Iannone.

Ma la showgirl ha smentito le voci pubblicando una foto di una strada di Milano con sovraimpressa una faccina sorridente, per indicare di non essersi mai mossa dalla sua abitazione e quindi non si sarebbe mai spostata in Svizzera dal suo presunto nuovo fidanzato. Una volta terminata la quarantena vedremo: se sono rose fioriranno…!