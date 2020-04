Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 24 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’alta pressione prende possesso dell’Europa centro-occidentale portando i suoi benefici sull’Italia, specie sulla parte centro-settentrionale. Bel tempo e temperature miti su tutti i settori, salvo qualche residuo rovescio tra Calabria e Sicilia. Le massime registrano un leggero rialzo generale, in particolare sulle regioni settentrionali, comprese fra 23 e 25 gradi, di poco inferiori al Centro-Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Leggi anche -> Coronavirus, restrizioni fino al 3 maggio: sanzioni salate per i trasgressori

Sulla A1 Milano-Bologna (Km 137.1 – direzione: Napoli) l‘uscita di Reggio Emilia è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 24/04/2020 provenendo da Milano per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano: Terre di Canossa – Campegine.

In A1 Bologna-Firenze (Km 222.7 – direzione: Milano) chiuso il tratto in A1 panoramica tra Pian del Voglio e Rioveggio fino alle 18 di oggi per lavori. In alternativa si può percorrere la A1 Direttissima.

Tra Rimini e Pesaro sulla A14 Bologna-Ancona (Km 126.4 – direzione: Bologna) scorta veicoli tra Riccione e Rimini sud per Verifica tecnica e tra Ancona Nord e Ancona sud per materiali dispersi.

Sulla A1 Firenze-Roma (Km 479.5 – direzione: Napoli) tratto chiuso tra Orvieto e Attigliano per lavori. Entrata consigliata verso Roma: Orte. A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.