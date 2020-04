Malgrado sia trascorso più di un mese dal GP dell’Australia non si spengono le polemiche sulla cancellazione della gara.

Mentre la F1 si sta chiedendo cosa ne sarà del suo futuro, qualcuno pensa ancora al passato e a ciò che avrebbe potuto essere ma non è stato. Ovviamente parliamo di quello che sulla carta doveva rappresentare il round inaugurale della stagione 2020, ma che alla fine è stato sospeso nonostante tutte le squadre fossero già presenti in circuito, pronte ad accendere i motori per le libere 1.

Come già in un primo momento, il boss della Racing Point Otmar Szafnauer è tornato a battere sul chiodo della mancata partenza del weekend agli Antipodi, sostenendo che malgrado fossero state individuate due persone positive al Coronavirus, nello specifico due membri della McLaren, ci sarebbero state tutte le condizioni per correre.