Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 24 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi su tutta l’Italia, pur con qualche nube in transito tra Calabria e Sicilia, dove le piogge sono in esaurimento. Stratificazioni basse anche su Liguria e catena appenninica ma senza fenomeni degni di nota. Nella notte possibili foschie sulle pianure del Lazio. Le temperature minime subiranno un leggero rialzo e saranno comprese tra 10 e 15 gradi.

Sabato 25 aprile sarà una giornata di tempo stabile, pur con addensamenti in transito lungo le fasce alpina e appenninica. Le temperature massime restano stabili e di poco superiore alla media stagionale, comprese tra 19 e 24 gradi. Entro domenica però l’alta pressione subirà infiltrazioni di aria più fresca da nordest che porterà qualche rovescio sparso al Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Leggi anche -> Coronavirus, restrizioni fino al 3 maggio: sanzioni salate per i trasgressori

Coda di 3 km sulla A4 Milano-Brescia (Km 148 – direzione: Trieste) tra Monza e Cavenago per regolazione traffico puntuale.

Nei pressi di Bologna sulla A1 Milano-Bologna (Km 137.1 – direzione: Napoli) chiusa l’uscita di Reggio Emilia fino alle 20:00 del 24/04/2020 provenendo da Milano per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano: Terre di Canossa – Campegine. In A1 Bologna-Firenze (Km 222.7 – direzione: Milano) chiuso il tratto in A1 panoramica tra Pian del Voglio e Rioveggio fino alle 18 di oggi per lavori. In alternativa si può percorrere la A1 Direttissima.

Sulla Tangenziale di Napoli (direzione: Pozzuoli) coda di 1 km tra Corso Malta e Capodimonte per lavori in corso. Divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori.