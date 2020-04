Ducati passa alla fase-2 dell’emergenza Coronavirus. Il marchio si prepara a riaccogliere i fan nei propri punti vendita.

La Ducati sta per lanciare il programma Ducati Cares, che consentirà alla Rete Ducati di dare nuovamente il benvenuto ai propri clienti e fan. Il programma è incentrato sulla sicurezza, ma risponderà anche al desiderio di riprovare quel senso di libertà offerto dalle motociclette.

Il marchio garantirà la massima sicurezza per i suoi clienti presso le proprie strutture, con l’uso di mascherine, gel disinfettante, indicatori di distanza di sicurezza e altre misure restrittive stabilite dalle Asl. Misure che saranno spiegate ai ducatisti sia al momento di entrare nelle strutture che online. Stesse procedure impiegate presso la sede di Borgo Panigale e le sue filiali in tutto il mondo.

Nelle ultime settimane, tutti i processi interni sono stati ridefiniti quando necessario: intervalli di tempo nella mensa, revisione della progettazione degli ambienti di lavoro e delle linee di produzione, definizione delle procedure di disinfezione, promozione del telelavoro e altro precauzioni per proteggere tutti i dipendenti. Il programma Ducati Cares si basa sull’esperienza acquisita dalla Task Force e verrà aggiunto alle normative di ciascun territorio.

Ducati in massima sicurezza

Garantirà sicurezza e tranquillità per clienti e dipendenti che rappresentano l’azienda in tutto il mondo. “Ora è chiaro a tutti che il virus non scomparirà dalla nostra vita a breve termine. Dovremo imparare a gestirlo, implementando tutte le possibili azioni per proteggerci, permettendoci di rivivere la nostra vita”, ha affermato Francesco Milicia, Vice Presidente Vendite globali e post-vendita. “È in questo contesto, capitalizzando le esperienze raccolte dal nostro gruppo di lavoro interno e da alcuni dei nostri distributori asiatici, abbiamo sviluppato il programma Ducati Cares per supportare la nostra rete in tutto il mondo. Permetterà ai nostri venditori autorizzati di dare il benvenuto ai nostri clienti nel modo più sicuro e pratico ”.

La Ducati ha sempre avuto un ruolo pionieristico e innovativo nella digitalizzazione creando nuove opportunità di interazione con i suoi follower. Ducati è pronta a offrire ai suoi fan servizi innovativi che possono essere usati da remoto. È possibile interagire con il Venditore Ducati autorizzato tramite chat o videochiamata, prenotare un test, configurare una nuova moto e la possibilità di acquistare: e-bike, attrezzature, abbigliamento casual e merchandising attraverso il negozio online su shop.ducati.com.