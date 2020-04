Una sfida sicuramente interessante quella fra questi due razzi a quattro ruote: All-Electric Mustang Cobra Jet 1400 vs Chevrolet eCOPO Camaro Concept.

Ci piacerebbe vedere questi due bolidi fianco a fianco sulla linea di partenza

Svelato di recente dalla Ford, l’All-Electric Mustang Cobra Jet 1400, è sicuramente uno dei più potenti prototipi per auto elettriche mai realizzati.

L’azienda prevede di “percorrere 200 m in di 8 secondi a più di 270 km/h“, il che è davvero notevole.

Abbiamo rapidamente controllato la Chevrolet eCOPO Camaro Concept, presentata al SEMA Show 2018 di Las Vegas, che, secondo i rapporti dell’estate 2019, è riuscita a raggiungere i 9,83 s e poi i 9,51 s, a 225 km/h. La Mustang Cobra Jet 1400 è chiaramente una costruzione più estrema.

Ford Performance ha equipaggiato la Mustang Cobra Jet 1400 con un numero imprecisato di motori elettrici, che insieme sono in grado di erogare oltre 1.400 cavalli e oltre 1.491 Nm di coppia. Supponiamo che in realtà potrebbe essere a trazione integrale.

Si tratta di una potenza circa due volte superiore a quella della Chevrolet eCOPO Camaro – 750 CV di potenza e 813 Nm con due BorgWarner HVH 250-150 per le ruote posteriori.

La Mustang Cobra Jet 1400 potrebbe essere un’ottima auto ad aureola per la prossima Ford Mustang Mach-E.

Il prototipo è attualmente in fase di test, ma è promesso al debutto in un evento di drag racing nel corso di quest’anno. Prima di questo, Ford ci invita a vedere un’anteprima questa domenica 26 aprile: “Hard Cell” di MotorTrend On Demand.

Ford Mustang Cobra Jet 1400 specifiche:

Potenza del sistema di oltre 1.400 cavalli e oltre 1.491 Nm di coppia.

Tempo previsto a percorrere 100 m – 4 secondi.

Chevrolet eCOPO Camaro Concept Specifiche:

750 cv di potenza e 813 Nm di coppia da due motori elettrici (2x gruppi motore BorgWarner HVH 250-150), collegati ad un convenzionale cambio automatico “Turbo 400” preparato per le corse che incanala la coppia del motore allo stesso solido assale posteriore utilizzato nelle auto da corsa COPO Camaro di produzione.

Batteria da 32 kWh (circa 318 kg).

Tensione di sistema di 800 V (quattro moduli, 200 V ciascuno) per un trasferimento di potenza più efficiente al motore elettrico e una ricarica più rapida.

Tempo previsto a percorrere 100 m – 4,5 secondi.