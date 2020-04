Cresce l’audience online per i Gran Premi virtuali di MotoGP: il 3 maggio appuntamento con la terza tappa, ci saranno anche Moto2 e Moto3

Per assistere alla corsa tra Marc Marquez e Valentino Rossi, ma anche Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Danilo Petrucci e molti altri, sul circuito austriaco del Red Bull Ring si sono collegati ben 3,2 milioni di persone. Anche se si trattava soltanto di un Gran Premio virtuale.

L’iniziativa della MotoGP di far sfidare alla PlayStation le sue star migliori sta riscuotendo grande successo di pubblico: ben ventinove le televisioni che hanno trasmesso l’evento in diretta (in Italia Sky e Dazn), per non parlare di tutti coloro che hanno assistito in streaming online. Sono stati realizzati in tutto 520 contenuti digitali e i video hanno raggiunto quota 14 milioni di visualizzazioni.

Il 3 maggio il terzo Gran Premio virtuale di MotoGP

Insomma, in tempi di quarantena, quando le gare reali sono ferme e bloccate, gli appassionati del motociclismo sono ben felici di accontentarsi di quelle digitali. Tanto che l’organizzazione del Motomondiale ha deciso di rilanciare: la terza tappa di questo suo campionato da remoto si terrà il 3 maggio prossimo, sul circuito simulato del Montmelò, in Spagna.

Stavolta le regole saranno più stringenti: i team di MotoGP potranno schierare un pilota ciascuno, ad eccezione dei campioni in carica della Honda, che avranno spazio per entrambi i fratelli Marquez. Ma saranno al via anche la Moto2 e la Moto3, con dieci piloti per ciascuna categoria. Insomma, ci sarà il pienone, e per giunta per una buona causa: l’evento raccoglierà fondi per l’associazione Two Wheels for Life nella lotta contro il coronavirus. Appuntamento il 3 maggio dalle ore 15, dunque, in diretta sul sito ufficiale della MotoGP e sui principali social media.