Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 23 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni al Centro e al Nord, con residui piovaschi sul Lazio in assorbimento nelle ore notturne. Lievi fenomeni anche sulla Calabria tirrenica. Temperature minime stabili o in leggero calo, comprese fra 8 e 13 gradi, fino a 6 gradi sulle pianure della Toscana.

Venerdì 24 aprile l’anticiclone prenderà possesso della nostra Penisola, arrecando bel tempo su tutte le regioni con cieli ampiamente soleggiato. Stratificazioni basse in transito sulla Calabria e la Sicilia orientale ma senza fenomeni degni di nota. Temperature massime stabili, in lieve aumento al Nord, che oscilleranno fra 20 e 25 gradi, mentre fra Puglia e Calabria saranno comprese fra 13 e 17 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Tra Bologna e Firenze sulla A1 Bologna-Firenze chiuso il tratto tra Pian Del Voglio e Rioveggio fino alle 18:00 del 23/04/2020 per lavori in corso. Entrata consigliata verso Bologna: Badia su Variante di valico. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Badia su Variante di valico.

Nei pressi di Macerata in A14 Ancona-Pescara (Km 262.6 – direzione: Ancona) traffico rallentato tra Porto Sant’elpidio e Civitanova Marche per il transito di un trasporto eccezionale.

A Roma segnaliamo pioggia sulla A24 Roma-Teramo tra Grande Raccordo Anulare e Castel Madama e sulla A1 Roma-Napoli tra Valmontone e Ceprano e tra San Vittore e Caserta sud.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.