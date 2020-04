Charles Leclerc ha lanciato la sfida a Valentino Rossi. Il pilota monegasco in futuro vorrebbe affrontarlo al simulatore di F1.

Charles Leclerc in queste ultime settimane ha dato prova di avere un grandissimo talento con i videogames. Il monegasco, infatti, ha vinto due gare su due dimostrandosi di fatto abile anche con il joystick. Naturalmente questo per lui è solo un passatempo. Il giovane driver come tutti i suoi colleghi non vede l’ora di scendere in pista per davvero con la sua Ferrari.

Per ora però si sta divertendo con la versione videoludica del suo sport preferito. Purtroppo non tutti i suoi colleghi hanno raccolto la sfida. In particolare ha fatto rumore l’assenza da queste gare di Max Verstappen, coetaneo dello stesso Leclerc e come molti sanno anche lui molto bravo con i videogames.

Leclerc: “Sarebbe bello affrontare Verstappen al simulatore”

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” Charles Leclerc ha così commentato questa assenza del collega: “Non credo che Verstappen abbia paura di perdere contro di me alla PlayStation. Non so perché Max non corra contro di me, per la gente sarebbe sicuramente divertente vederci contro al simulatore. Il lato positivo di queste gare è che chi mi segue vede più il ragazzo che il pilota e anche tra noi colleghi il rapporto è più disteso”.

Infine il pilota monegasco ha indicato chi gli piacerebbe affrontare in futuro in queste sue sfide alla PlayStation: “Se mi si chiede di scegliere un protagonista di un altro sport con cui vorrei gareggiare al simulatore non ho assolutamente dubbi: Valentino Rossi“.

