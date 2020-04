Si può uscire da una Tesla in movimento mentre è guidata da Autopilota? Non vi consigliamo di provarci, perché è molto pericoloso, ma se riusciste ad uscire dal finestrino, ecco cosa succederebbe.





Ma prima le cose importanti. Non uscite mai da un’auto in mentre quest’ultima è in movimento. Non fatelo e basta. Non solo è pericoloso per gli altri sulla strada, ma è anche un pericolo per voi. Se questo tizio fosse caduto uscendo dalla Tesla, sarebbe stato investito, quindi non fatelo.

In ogni caso, ci sarà comunque chi sarà curioso di sapere se l’Autopilota Tesla continuerà a funzionare anche dopo che il conducente non sarà più presente nella macchina. Non stiamo parlando di un autista che si è addormentato al volante. Piuttosto, questo conducente della Tesla è uscito completamente dall’auto.

L’Autopilota lo sa? Si spegne e ferma la macchina? Dovrebbe, penseremmo, ma questo video dimostra che non funziona così.

Dobbiamo notare che per “ingannare” il sistema la cintura di sicurezza deve essere allacciata (dietro il guidatore in questo caso) e la portiera non può essere aperta. Pertanto, per scappare da lì, bisogna uscire dal finestrino. Questo è altamente improbabile che accada nel mondo reale, ma nel regno degli YouTubers, a quanto pare, questo fa parte del gioco.

Infine, e chiudiamo con questo, pensiamo che il sensore dell’airbag sul sedile del guidatore dovrebbe rendersi conto che non c’è nessuno in macchina e fermarlo immediatamente. Perché qui non è così? Forse Tesla ha trascurato questo piccolo dettaglio?