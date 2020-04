Maverick Vinales sembra lanciare sempre con maggiore insistenza segnali a Fabio Quartararo sul fatto che in Yamaha sarà lui la prima guida.

Maverick Vinales dalla prossima stagione dovrà condividere il proprio box con Fabio Quartararo. I due hanno già un contratto con la Yamaha che durerà due anni. Lo spagnolo così sarà costretto a salutare dopo 4 stagioni insieme Valentino Rossi, pilota per il quale lui ha sempre provato enorme ammirazione.

Purtroppo però al momento il rider iberico, così come tutti i suoi colleghi è costretto a casa, in quarantena a causa del coronavirus. Nonostante questo Vinales ha comunque trovato il modo di distrarsi attraverso il videogame MotoGP con gare eSport disputate contro i suoi colleghi.

Vinales: “Sono triste di perdere Valentino”

Durante una diretta Instagram del team Yamaha, Maverick Vinales ha così affermato: “Correre online è molto divertente. Mi sto allenando duramente e la prossima volta andrà meglio. Sto guardando molte gare, in particolare quelle della seconda metà della scorsa stagione. Se cominciamo a Brno o in Austria dove di solito non andiamo forte dovremo vedere come andranno le cose”.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Mi ha convinto la fiducia che la Yamaha mi ha dato durante le ultime fasi della scorsa stagione. Poi qui ho già il mio team. Vedo Marquez avanti poi ci sono Quartararo e Dovizioso. Poi ci saranno i piloti Suzuki che hanno lavorato bene e anche Miller. Sono contento dell’arrivo di Fabio, lui è bravo, soprattutto nel giro secco. Sono triste di perdere Valentino. La pressione che avrò nel 2021 mi piace. Mi sento importante nel team. Ne avevo bisogno dalla Yamaha. Stiamo lavorando bene e raggiungere i risultati prefissati”. Insomma a quanto pare il messaggio dell’iberico è abbastanza chiaro: lui si sente la prima guida del team di Iwata, Quartararo è avvisato.

Antonio Russo