Valentino Rossi e la sua fidanzata sono i protagonisti della nuova opera di Stefano Monda, in arte Steart che li ha trasformati in Simpson.

Valentino Rossi sta vivendo la quarantena all’interno della propria villa a Tavullia insieme alla fidanzata Francesca Sofia Novello e ai suoi due cani e al suo gatto. Il rider italiano, così come tutti i suoi colleghi, è stato costretto ad interrompere la propria attività agonistica e tra una serie tv e un film si sta divertendo anche con l’eSport.

Durante l’ultima gara virtuale di MotoGP, infatti, Valentino Rossi si è divertito a correre insieme ai colleghi disimpegnandosi abbastanza bene con il joystick. Naturalmente però la pista è un’altra cosa e il Dottore non vede l’ora di ritornarci.

Rossi arriva a Springfield

Stefano Monda, in arte Steart, è da sempre famoso per i suoi ritratti di persone famose trasformati in personaggi Simpson. Proprie le continue condivisioni di questi VIP delle sue opere ha fatto crescere le sue pagine social facendolo diventare una vera e propria istituzione nel campo.

In questo periodo di quarantena Steart ha deciso di portare a Springfield Valentino Rossi e la sua fidanzata Francesca Sofia Novello. Oltre alla coppia l’artista ha trasformato in personaggi Simpson anche gli animali del Dottore e la sua M1 che si intravede nello sfondo.

