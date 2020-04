Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 22 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, piogge diffuse sul resto d’Italia anche a carattere localmente temporalesco e che persisteranno fino a tarda serata. Qualche schiarita si registrerà solo su Sardegna e Lazio nel corso della notte. Le temperature massime oscilleranno fra 17 e 22 gradi. Nelle prossime ore l’alta pressione tornerà gradualmente ad impossessarsi dell’Europa centro-occidentale riportando condizioni di stabilità a cominciare dalle regioni settentrionali.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Nei pressi di Bologna sulla A14 Bologna-Ancona (Km 38.2 – direzione: Taranto) l‘uscita di Castel San Pietro è chiusa al traffico fino alle 22:00 del 22/04/2020 provenendo da Bologna per lavori. Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 237.2 – direzione: Napoli) chiuso il tratto tra Rioveggio e Pian Del Voglio fino alle 18:00 del 22/04/2020 per lavori Entrata consigliata verso Firenze: Pian Del Voglio.

Alle porte di Roma sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA pioggia tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. Sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA pioggia tra Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. In A1 Firenze-Napoli pioggia tra Orvieto e Ceprano

Nebbia sulla A24 Roma-Teramo tra Tornimparte e L’aquila Ovest con visibilità 60 metri. Sulla Tangenziale di Napoli pioggia tra SS Domitiana e Secondigliano-Aeroporto. In A16 Napoli-Canosa pioggia tra Baiano e Candela.