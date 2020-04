Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 22 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile al Nord con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, ancora instabile al Centro-Sud, con schiarite notturne su Umbria, Lazio e Marche. Le temperature minime oscilleranno fra 9 e 14 gradi.

Giovedì 23 aprile assisteremo ad un miglioramento generale, ma persistono rovesci tra Abruzzo e basso Lazio e tra Calabria meridionale e Sicilia. Temperature in aumento al Nord e su Toscana e Marche, stabili altrove, con massime comprese tra 18 e 23 gradi, di poco inferiori sul versante medio e basso Adriatico. Da venerdì si rafforza il vortice anticiclonico che garantirà tempo soleggiato e temperature miti su gran parte della Penisola, pur persistendo locali fenomeni di instabilità.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Leggi anche -> Coronavirus, restrizioni fino al 3 maggio: sanzioni salate per i trasgressori

In Liguria sulla A6 Torino-Savona vento forte tra Millesimo e Bivio A6/A10 Savona. Vento anche sulla A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio tra Udine sud e Carnia.

A Bologna sulla A14 Bologna-Ancona (Km 38.2 – direzione: Taranto) l‘uscita di Castel San Pietro è chiusa al traffico fino alle 22:00 del 22/04/2020 provenendo da Bologna per lavori. Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 237.2 – direzione: Napoli) chiuso il tratto tra Rioveggio e Pian Del Voglio fino alle 18:00 del 22/04/2020 per lavori Entrata consigliata verso Firenze: Pian Del Voglio.

A Roma in A1 Diramazione Roma sud – GRA pioggia tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A.

A Sud di Caserta si registra qualche disagio per pioggia in A1 Roma-Napoli tra Frosinone e Napoli Nord e sulla Tangenziale di Napoli tra SS Domitiana e Secondigliano-Aeroporto.