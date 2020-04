Jonathan Rea pubblica un video divertente sui social in cui monta sulla moto di suo figlio. La quarantena gioca brutti scherzi…!

Jonathan Rea non riesce più a resistere alla tentazione di una moto. Il campione della SBK ha condiviso un video con tutti i suoi follower in cui, con grande umorismo, ruba il motocross Kawasaki KX85 di suo figlio e scappa via attraverso i corridoi della sua casa e del suo giardino.

Alla pari di tanti altri piloti della Superbike e di ogni altra categoria resta in attesa di conoscere quando potrà ripartire il campionato 2020. La stagione delle derivate di serie è stato interrotto dopo la prima gara in Australia, possono quindi ritenersi per certi versi fortunati. La classe MotoGP è stata interrotta qualche giorno prima dell’inizio in Qatar.

Con l’appuntamento del Qatar ancora in attesa di una nuova data, Imola definitivamente annullata e diversi GP spostati verso l’estate o alla fine del calendario, il campionato mondiale Superbike dovrebbe iniziare nel fine settimana del 3-5 luglio a Donington Park, una gara che probabilmente si terrà, se il governo nazionale lo consente, a porte chiuse. I piloti, il personale e le squadre seguono da vicino tutte le notizie e le scelte adottate dalla Dorna, al momento il calendario non sembra ancora ridotto, anche se nelle prossime settimane potrebbero arrivare altri rinvii o annullamenti.

Una situazione non certo facile, siamo nell’era del Coronavirus e le previsioni cambiano di giorno in giorno. Fortunatamente ci pensa Jonathan Rea a mettere il sorriso sui fan del WorldSBK. Arriverà il giorno in cui tutto questo sarà un ricordo e i piloti sono pronti a quel giorno.